Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 24 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,05 гривны (без изменений), а продажа по 43,55 гривны (без изменений).

Покупка евро проходит по 50,80 гривны (без изменений), а продажа – по 51,50 гривны (+8 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,28 гривны (-2 копейки), а продать – по 43,34 гривны (+4 копейки).

Зато покупка евро проходит по 51,25 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,40 гривны (-5 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,55 гривны (-2 копейки), а продают – по 43,37 гривны (без изменений).

Евро покупают по 50,60 гривны (-50 копеек), а продают – по 51,55 гривны (-7 копеек).

Как изменится курс на этой неделе?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что последние дни февраля на рынке могут быть достаточно напряженными.

Однако надеяться на резкий "обвал" доллара не стоит, ведь он остается ведущей резервной валютой мира.

Глобальные колебания прежде всего будут проявляться в Украине через курс евро, ведь его формируют два ключевых соотношения: евро-доллар на мировых рынках и гривна-доллар.