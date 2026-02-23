Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 23 февраля торгуется по 43,27 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 1 копейку против 20 февраля. Официальный курс евро составляет 50,91 гривны, следовательно его цена осталась без изменений, сообщает Нацбанк.
Смотрите также Можно ли снять доллары в банкомате в Украине
А вот 24 февраля курс валют будет таким:
- доллар – 43,29 гривны (+2 копейки);
- евро – 51 гривна (+9 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 23 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны, а продажа – по 43,52 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,30 гривны, а продажа – по 43,30 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,55 гривны, а продажа – по 43,40 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 23 февраля был следующим:
- в банках – покупка в среднем была по 50,72 гривны, а продажа – по 51,44 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,30 гривны, а продажа – по 51,45 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 51,10 гривны, а продают – по 51,65 гривны.
Что будет с курсом валют на этой неделе?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что на прошлой неделе официальный курс продемонстрировал общее ослабление гривны.
Однако конец февраля может показаться относительно стабильным для национальной валюты, хоть и с умеренными колебаниями и периодическими техническими реакциями рынка.
Нацбанк продолжит сглаживание на межбанке, а фактором поддержки останется поступление международной помощи.