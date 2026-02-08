Когда Украина может перейти на евро?

Для этого необходимы специальные условия. Детали объяснил первый заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук в подкасте Центра экономической стратегии и Общественного радио.

Смотрите также Что будет с долларом, ценами на квартиры, продукты и топливо в феврале: главные прогнозы для украинцев

Основания для перехода на евро как национальную валюту появятся только после согласования со стороны Европейского центрального банка.

Чтобы получить его, Украине нужно достичь конвергенции со стандартами ЕС – то есть приблизить ключевые экономические и финансовые показатели к европейскому уровню.

Однако этого не произойдет как минимум до 2030 года.

Это дело точно не ближайших лет... Многие страны "растягивают" этот первый этап на достаточно длительный период,

– пояснил Николайчук.

Напомним, Нацбанк рассматривает переход Украины на евро как курсообразующую валюту – вместо доллара. Утвержденного срока для этого пока нет, а для украинцев процесс будет незаметным, ведь будет происходить медленно.

Что говорят эксперты о переходе на евро?