Зачем Украине этот переход

Банкир Екатерина Рожкова заявила, что этот переход произойдет незаметно для Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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Екатерина Рожкова Первый заместитель председателя Национального банка Украины Учитывая наш курс к евросообществу, это точно реальность, которая состоится, потому что если мы хотим стать частью Европейского Союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций.

Рожкова уточнила, что вопрос, когда и как именно будет происходить переход, остается открытым. По словам банкира, сейчас экономика Украины находится в шоковом состоянии из-за войны. Именно поэтому, важно, чтобы этот переход происходил медленно и постепенно.

Мы будем избегать любых шоков, поэтому не надо волноваться, если это произойдет. А если это произойдет, это точно на пользу украинской экономике, потому что мы тогда точно будем в Евросоюзе,

– подчеркнула Рожкова.

Обратите внимание! Член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак в эфире "Новости.Live" заявил, что этот переход продлится ориентировочно 5 – 10 лет.