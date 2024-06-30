Курс валют в июле: украинцев ждут предсказуемые колебания

В июле курс валют будет прогнозируемым, хотя будет колебаться в определенных пределах. На него будет влиять множество экономических факторов.

Курс валют в июле

Тарас Лесовой объяснил для 24 Канала, что в июле стоит ждать такую же тенденцию, что и в июне – "курсовую вялость". Учитывая основные колебания курсов валют, они могут остаться в новосформированных коридорах, а это межбанк – 40 – 41 гривны за доллар и 43 – 45 гривны за евро, наличный рынок – 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривны за евро.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Кроме того, стоит принять во внимание, что целый ряд положительных новостей по результатам берлинской конференции, получения новых "макрофиновских" траншей почти на 4,2 миллиарда долларов, экономическая составляющая формирования валютного рынка остается достаточно благоприятной для продолжения периода, назовем его, как "стабильной изменчивости": частые валютные изменения не будут резкими и будут происходить в пределах очерченных коридоров и совпадать с идеологией режима "управляемой гибкости".

Ожидается, что инфляционное давление, вызванное повышением тарифов на электроэнергию и акцизов на топливо, станет очевидным в июле. Однако регулятор имеет достаточно механизмов, таких как валютные интервенции, чтобы эффективно смягчить влияние этих факторов на валютный рынок.

Что повлияет на курс валют