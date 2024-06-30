Курс валют в июле: украинцев ждут предсказуемые колебания
В июле курс валют будет прогнозируемым, хотя будет колебаться в определенных пределах. На него будет влиять множество экономических факторов.
Курс валют в июле
Тарас Лесовой объяснил для 24 Канала, что в июле стоит ждать такую же тенденцию, что и в июне – "курсовую вялость". Учитывая основные колебания курсов валют, они могут остаться в новосформированных коридорах, а это межбанк – 40 – 41 гривны за доллар и 43 – 45 гривны за евро, наличный рынок – 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривны за евро.
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Кроме того, стоит принять во внимание, что целый ряд положительных новостей по результатам берлинской конференции, получения новых "макрофиновских" траншей почти на 4,2 миллиарда долларов, экономическая составляющая формирования валютного рынка остается достаточно благоприятной для продолжения периода, назовем его, как "стабильной изменчивости": частые валютные изменения не будут резкими и будут происходить в пределах очерченных коридоров и совпадать с идеологией режима "управляемой гибкости".
Ожидается, что инфляционное давление, вызванное повышением тарифов на электроэнергию и акцизов на топливо, станет очевидным в июле. Однако регулятор имеет достаточно механизмов, таких как валютные интервенции, чтобы эффективно смягчить влияние этих факторов на валютный рынок.
Что повлияет на курс валют
- Экономическое развитие страны с акцентом на либерализацию кредитования в стратегических отраслях (в частности речь идет о принятой Нацбанком Стратегии кредитования);
- Системность получения макрофинансовой помощи, что будет покрывать часть расходов госбюджета;
- Развитие экспортных возможностей и пополнение "казны" международных резервов;
- Действие режима "управляемой гибкости" от НБУ, что может в оперативном порядке влиять на соотношение спроса и предложения, а также “система” валютных изменений, что в меру является постоянной, прогнозируемой и неугрожающей для рынка;
- Инфляционное давление, вызвано ростом тарифов на электроэнергию и ростом акцизов на топливо;
- Косвенный фактор – влияние перебоев с энергоснабжением на экономику;
- Косвенные военные факторы: ход боевых действий, последствия вражеских атак, противодействие врагу и тому подобное.