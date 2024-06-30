Курс валют у липні

Тарас Лєсовий пояснив для 24 Каналу, що у липні варто чекати на таку ж тенденцію, що й у червні – "курсову млявість". З огляду на основні коливання курсів валют, вони можуть залишитися в новосформованих коридорах, а це міжбанк — 40 – 41 гривні за долар та 43 – 45 гривні за євро, готівковий ринок — 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривні за євро.

Читайте також Де подешевшали валюти: вартість долара та євро на готівковому ринку

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Крім того, варто взяти до уваги, що ціла низка позитивних новин за результатами берлінської конференції, отримання нових "макрофінівських" траншів майже на 4,2 мільярда доларів, економічна складова формування валютного ринку залишається досить сприятливою для продовження періоду, назвемо його, як "стабільної мінливості": часті валютні зміни не будуть різкими та відбуватимуться в межах окреслених коридорів і збігатимуться з ідеологією режиму "керованої гнучкості".

Очікується, що інфляційний тиск, спричинений підвищенням тарифів на електроенергію та акцизів на пальне, стане очевидним у липні. Проте регулятор має достатньо механізмів, таких як валютні інтервенції, щоб ефективно пом'якшити вплив цих факторів на валютний ринок.

Що вплине на курс валют