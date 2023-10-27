Будет колебаться в пределах 50 копеек: что будет с курсом валют в первые дни ноября

Вчера НБУ снизил учетную ставку до 16%, то есть на 4 процентных показателя. Несмотря на это, на валютном рынке в первые дни ноября кардинальных изменений не ожидается.

Каким будет курс валют в начале ноября

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на следующей неделе на безналичном рынке, как и за последние 2 недели, ежедневные колебания будут на уровне 10 – 20 копеек максимум. В то же время официальный курс доллара будет находиться в коридоре 36,4 – 36,7 гривны, а евро – 38,5 – 38,8 гривны.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА На наличном рынке ситуация будет зеркальной и весьма похожей на вторую половину октября: валютный коридор сохранится в пределах 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 42 гривны за евро (т.е. разница между безналичным и наличным курсами будет на уровне 1 – 1,5%). При этом ежедневные колебания, как и возможный спрэд, будут в пределах 0,3 – 0,5 гривны.

"Безналичный" спрэд между покупкой и продажей валюты не будет превышать 4 копеек.

Он подчеркнул, что в последнее время наличный рынок стал приближаться к безналичному. Валютный рынок убедился в возможности НБУ удерживать безналичный курс в стабильном положении, несмотря на свободное курсообразование.

Таким образом, после внедрения режима "управляемой гибкости", сопровождающегося мощными валютными интервенциями, корректирующими увеличение уровня спроса, на рынке валют будет наблюдаться стабильная и прогнозируемая ситуация. Рынок постепенно не только подстраивается под новые реалии, а "привыкает" к ним,

– добавил Лесовой.

По его мнению, сейчас нет никаких экономических предпосылок для стремительного изменения валютного рынка.

Курс валют 27 октября

В течение суток курс доллара и евро значительно опустился в цене. Например, больше всего доллар упал в обменниках на 6 – 17 копеек, тогда как покупка евро опустилась на 59 копеек. Также европейская валюта существенно упала в банках на 10 копеек.

Курс доллара:

В банках: покупка – 37,57 гривны, продажа – 38,10 гривны;

покупка – 37,57 гривны, продажа – 38,10 гривны; В обменниках: покупка – 37,47 гривны, продажа – 38,03 гривны;

покупка – 37,47 гривны, продажа – 38,03 гривны; На черном рынке: покупка – 37,85 гривны, продажа – 37,96 гривны.

Курс евро:

В банках: покупка – 39,90 гривны, продажа – 40,60 гривны;

покупка – 39,90 гривны, продажа – 40,60 гривны; В обменниках: покупка – 39,90 гривны, продажа – 40,50 гривен;

покупка – 39,90 гривны, продажа – 40,50 гривен; На черном рынке: покупка – 40,15 гривны, продажа – 40,35 гривны.

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