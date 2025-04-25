25 апреля, 15:46
500 евро в гривнах: сколько это сейчас
Основні тези
- Официальный курс евро в Украине по состоянию на 25 апреля – 47,42 гривны за евро.
- Средний банковский курс: покупка – 47,10 гривны, продажа – 47,82 гривны; в обменниках: покупка – 47,50 гривны, продажа – 47,70 гривны.
Курс евро весомо вырос в апреле. Сейчас ситуация более-менее стабильная. Происходящие колебания почти незначительны.
Какой сейчас курс евро в Украине
По состоянию на 25 апреля, официальный курс евро составляет – 47,42 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как сообщает "Минфин", средний банковский курс евро сейчас такой:
- покупка – 47,10 гривны за евро;
- продажа – 47,82 гривны за евро.
В обменниках, в свою очередь, ситуация изменилась так:
- покупка – 47,50 гривен за евро;
- продажа – 47,70 гривны за евро.
Во сколько сегодня обойдется покупка 500 евро
- для приобретения 500 евро в банке сегодня потребуется примерно – 23 910 гривен;
- чтобы купить 500 евро в обменнике необходимо иметь уже ориентировочно – 23 850 гривен.
Сколько сегодня можно выручить за сдачу 500 евро
- если обменивать 500 евро в банке, можно получить примерно – 23 550 гривен;
- при обмене 500 евро в обменнике, есть возможность выручить где-то – 23 750 гривен.
Обратите внимание! Курс зависит от места, где происходит обмен и может отличаться от указанного.