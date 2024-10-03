Курс польского злотого продолжает снижаться

Злотый продолжает терять позиции на валютном рынке. После наибольшего недельного падения более чем на 12 копеек, его курс снова снизился.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 3 октября, НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,64 гривны (-2 копейки). То есть, злотый продолжает терять свои позиции относительно предыдущих дней, когда он демонстрировал курсовую устойчивость.

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Поэтому, по состоянию на сегодня, согласно официальному курсу, стоимость 100 польских злотых в Украине составит 1 064 гривен, что на две гривны дешевле вчерашнего.

Курс злотого в банках и обменниках

В банках и обменниках курс злотого тоже продолжает снижаться. В частности, стоимость покупки злотого дополнительно потеряла еще 2 копейки в банках, и 3 копейки в обменниках. В то же время курс продажи валюты также уменьшился: на 3 копейки соответственно.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем по 10,45 гривны (-2 копейки) и продажа – по 10,80 гривны (-3 копейки);

составляет в среднем по 10,45 гривны (-2 копейки) и продажа – по 10,80 гривны (-3 копейки); В то же время обменники покупают злотые по 10,67 гривны (-3 копейки), а продают – уже по 10,80 гривны (-3 копейки).