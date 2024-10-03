Станом на ранок 3 жовтня, НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,64 гривні (-2 копійки). Тобто, злотий продовжує втрачати свої позиції відносно попередніх днів, коли він демонстрував курсову стійкість.

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Відтак, станом на сьогодні, згідно з офіційним курсом, вартість 100 польських злотих в Україні становитиме 1 064 гривень, що на дві гривні дешевше від учора.

Курс злотого в банках та обмінниках

У банках та обмінниках курс злотого теж продовжує знижуватись. Зокрема, вартість купівлі злотого додатково втратила ще 2 копійки у банках, та 3 копійки у обмінниках. Водночас курс продажу валюти також зменшився: на 3 копійки відповідно.

За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому по 10,45 гривні (-2 копійки) та продаж – по 10,80 гривні (-3 копійки);

становить у середньому по 10,45 гривні (-2 копійки) та продаж – по 10,80 гривні (-3 копійки); Водночас обмінники купують злоті по 10,67 гривні (-3 копійки), а продають – вже по 10,80 гривні (-3 копійки).