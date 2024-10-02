Какое количество валюты покупали украинцы

НБУ сообщает, что в сентябре 2024 года украинцы продали коммерческим банкам валюту на 1, 564 миллиарда долларов. Речь идет как о безналичном, так и наличном сегменте.

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Обратите внимание! С начала года украинцы приобрели валюты в банках на 8,233 миллиарда долларов.

Купили украинцы в целом 2,669 миллиарда долларов. При этом, показатель чистой покупки составил – 1,06 миллиардов долларов

Обратите внимание! В августе украинцы купили валюты на 780,8 миллиона долларов. Это на 40,4% меньше чем в сентябре.

Каким будет курс в начале октября

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что на этой неделе на валютном рынке будет развиваться обратный курсовой тренд. Это связано со многими факторами, в частности выплатой зарплат украинцам.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank По моим оценкам, стоимость доллара в наличном сегменте в течение недели будет находиться в диапазоне 41,40 – 41,90 гривен за доллар.

Золотько уточняет, что стоимость доллара будет умеренно расти. Однако регулятор продолжит придерживаться стратегии управляемой гибкости и не допустит резких скачков курса.