Какую пенсию лучше выбрать
Пенсионер должен самостоятельно выбрать какую пенсию он будет получать. В некоторых случаях выплата по возрасту может быть выгоднее чем по инвалидности, сообщает ПФУ.
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Напомним! Сейчас в Украине есть такие виды пенсий: по потере кормильца, по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет.
Какое соотношение выплат по инвалидности и по возрасту:
- люди, которые имеют инвалидность I группы должны получать 100% пенсии по возрасту;
- инвалидность II группы – 90%;
- инвалидность III группы – 50%.
То есть, для лиц с I и II группой выплаты по инвалидности могут быть выгоднее возрастных. А вот тем, кто имеет III группу, стоит обратить внимание на пенсию по возрасту.
Если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения пенсии,
– говорится в сообщении ПФУ.
Обратите внимание! Имеется в виду, что при расчетах учитывается средняя заработная плата за три календарных года, предшествующих году обращения за переходом на пенсию по возрасту.