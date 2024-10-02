Какую пенсию лучше выбрать

Пенсионер должен самостоятельно выбрать какую пенсию он будет получать. В некоторых случаях выплата по возрасту может быть выгоднее чем по инвалидности, сообщает ПФУ.

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Напомним! Сейчас в Украине есть такие виды пенсий: по потере кормильца, по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет.

Какое соотношение выплат по инвалидности и по возрасту:

люди, которые имеют инвалидность I группы должны получать 100% пенсии по возрасту;

инвалидность II группы – 90%;

инвалидность III группы – 50%.

То есть, для лиц с I и II группой выплаты по инвалидности могут быть выгоднее возрастных. А вот тем, кто имеет III группу, стоит обратить внимание на пенсию по возрасту.

Если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения пенсии,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Имеется в виду, что при расчетах учитывается средняя заработная плата за три календарных года, предшествующих году обращения за переходом на пенсию по возрасту.