Яку пенсію краще обрати

Пенсіонер має самостійно обрати яку пенсію він буде отримувати. У деяких випадках виплата за віком може бути вигіднішою ніж за інвалідністю, повідомляє ПФУ.

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Нагадаємо! Зараз в Україні є такі види пенсій: за втратою годувальника, за віком, по інвалідності, за вислугою років.

Яке співвідношення виплат по інвалідності та за віком:

люди, які мають інвалідність I групи мають отримувати 100% пенсії за віком;

інвалідність II групи – 90%;

інвалідність III групи – 50%.

Тобто, для осіб з I та II групою виплати по інвалідності можуть бути вигіднішими за вікові. А от тим, хто має III групу, варто звернути увагу на пенсію за віком.

Якщо пенсіонер продовжував працювати та набув не менш як 24 місяці страхового стажу і вперше переходить з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, застосовуються правила обчислення розміру пенсії як для нового призначення пенсії,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Мається на увазі, що при розрахунках враховується середня заробітна плата за три календарні роки, що передують року звернення за переходом на пенсію за віком.