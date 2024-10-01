Як визначити розмір сплачених страхових внесків

Інформація про сплачені страхові внески доступна у електронному порталі ПФУ. Аби скористатись послугами сервісу, спочатку потрібно авторизуватись.

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Щоб знайти вказану інформацію у особистому кабінеті, потрібно:

обрати розділ "Комунікації з ПФУ", а потім опцію "Запит на отримання електронних документів»";

обрати поле "Тип звернення";

у списку обрати пункт "Довідка ОК-5";

погодитись на передачу та обробку персональних даних перед оформленням запиту;

підтвердити формування запиту.

У розділі "Мої звернення" ви зможете знайти довідку типу ОК-5. Саме там буде розміщена інформація про сплачені стразові внески.

Нагадаємо! Добровільні страхові внески сплачують, аби збільшити кількість свого стажу. Цей показник складає 22% від розміру визначеної в Україні мінімальної заробітної плати. Тобто зараз місяць стажу коштуватиме для українців – 1 760 гривень.