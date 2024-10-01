Як не втратити пенсійні виплати

Якщо фізичну ідентифікацію не пройдено, автоматичного блокування видаткових операцій "Ощадбанком" не відбувається, але інформація передається до ПФУ, повідомив голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов.

Читайте також: Яку кількість стажу можуть докупити пенсіонери

Сергій Наумов голова правління "Ощадбанку" Якщо фізична ідентифікація не пройдена, автоматичне блокування видаткових операцій "Ощадом" не здійснюється, проте відповідна інформація передається до ПФУ. Окрім того, ми передаємо до державних органів інформацію щодо рахунків, по яких не здійснювалися операції із використанням основної пенсійної картки за останні пів року. Питання припинення або продовження нарахування пенсійних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції Пенсійного фонду.

Водночас Наумов порадив пенсіонерам, які є внутрішньо переміщеними особами, дотримуватися кількох важливих правил:

Своєчасно проходити ідентифікацію. Принаймні раз на пів року здійснювати операції за допомогою основної платіжної картки, прив'язаної до пенсійного рахунку. Це може бути зняття готівки або оплата товарів і послуг у торгівельних мережах.

Зауважте! Дотримання цих рекомендацій допоможе пенсіонерам уникнути затримок у виплатах та забезпечить безперервний доступ до своїх пенсійних коштів.