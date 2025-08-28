Курс злотого остается стабильным. Изменения неощутимы в большинстве секторов рынка. В то же время официальный курс злотого продолжает снижаться.

Как изменился официальный курс злотого в Украине?

Официальный курс злотого 28 августа ощутимо снизился и достиг – 11,21 гривны (-12 копеек, по сравнению с 27 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках изменился сегодня так:

покупка – 11 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 27 августа);

продажа – 11,60 гривны за злотый (без изменений).

А в обменниках ситуация выглядит так:

покупка – 11,20 гривны за злотый (-2 копейки);

продажа – 11,33 гривны за злотый (-2 копейки).

За сколько можно купить 100 злотых в конце августа 2025 года?

в банке 100 злотых сейчас можно приобрести за ориентировочно – 1 160 гривен;

в обменнике такая покупка обойдется в примерно – 1 133 гривен.

Сколько гривен можно получить за 100 злотых сегодня?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 100 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить примерно – 1 120 гривен.

Важно! Курс может несколько отличаться от приведенного и зависит от финансового учреждения.