28 серпня, 09:45
Падіння продовжується: як здешевшав злотий наприкінці жовтня
Основні тези
- Офіційний курс злотого в Україні знизився до 11,21 гривні за злотий, що на 12 копійок менше ніж попереднього дня.
- В обмінниках курс купівлі злотого становить 11,20 гривні (-2 копійки), а продажу – 11,33 гривні (-2 копійки).
Курс злотого залишається стабільним. Зміни невідчутні у більшості секторів ринку. Водночас офіційний курс злотого продовжує знижуватись.
Як змінився офіційний курс злотого в Україні?
Офіційний курс злотого 28 серпня відчутно знизився і сягнув – 11,21 гривні (-12 копійок, порівняно із 27 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Який курс злотого в банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках змінився сьогодні так:
- купівля – 11 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 27 серпня);
- продаж – 11,60 гривні за злотий (без змін).
А в обмінниках ситуація виглядає так:
- купівля – 11,20 гривні за злотий (-2 копійки);
- продаж – 11,33 гривні за злотий (-2 копійки).
За скільки можна купити 100 злотих в кінці серпня 2025?
- у банку 100 злотих зараз можна придбати за орієнтовно – 1 160 гривень;
- в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 133 гривень.
Скільки гривень можна отримати за 100 злотих сьогодні?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 100 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати приблизно – 1 120 гривень.
Важливо! Курс може дещо відрізнятись від наведеного і залежить від фінансової установи.