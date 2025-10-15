Растет после падения: что происходит с курсом злотого: что происходит с курсом злотого
- Официальный курс злотого 15 октября составил 11,31 гривен, что на 2 копейки больше, чем 14 октября.
- В банках курс покупки злотого составлял 11,02 гривен, продажи – 11,67 гривен; в обменниках – покупка за 11,37 гривен, продажа за 11,47 гривен.
После стремительного падения курс злотого снова превысил 11,30 гривен. В целом колебания остаются стабильными.
Какой курс злотого по НБУ 15 октября?
Официальный курс злотого 14 октября достиг 11,31 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Смотрите также Стремительный скачок вверх: достиг ли доллар 42 гривен, а евро – 49 гривен
Его стоимость выросла на 2 копейки по сравнению с 14 октября.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 15 октября такой:
- покупка – 11,02 гривен за злотый (+5 копеек по сравнению с 14 октября);
- продажа – 11,67 гривен за злотый (+5 копеек по сравнению с 14 октября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,37 гривен за злотый (+2 копейки по сравнению с 14 октября);
- продажа – 11,47 гривен за злотый (+2 копейки по сравнению с 14 октября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 102 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 137 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 167 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 147 гривен за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
Политическая нестабильность во Франции привела к ослаблению евро, что повлияло на его курс по отношению к гривне, но эксперт Ярослав Жалило считает, что это не будет иметь значительных последствий. Он советует украинцам экономить в евро из-за неопределенной перспективы доллара.
Йена продолжает слабеть и упала относительно доллара и евро из-за ожидания политических изменений в Японии. Доллар подорожал на 1,8% до 150,1 иены, а евро – до 176,22 иены.