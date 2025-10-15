Зростає після падіння: що відбувається з курсом злотого
- Офіційний курс злотого 15 жовтня становив 11,31 гривень, що на 2 копійки більше, ніж 14 жовтня.
- У банках курс купівлі злотого становив 11,02 гривень, продажу – 11,67 гривень; в обмінниках – купівля за 11,37 гривень, продаж за 11,47 гривень.
Після стрімкого падіння курс злотого знову перевищив 11,30 гривень. Загалом коливання залишаються стабільними.
Який курс злотого за НБУ 15 жовтня?
Офіційний курс злотого 14 жовтня сягнув 11,31 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його вартість зросла на 2 копійки в порівнянні з 14 жовтня.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 15 жовтня такий:
- купівля – 11,02 гривень за злотий (+5 копійок у порівнянні з 14 жовтня);
- продаж – 11,67 гривень за злотий (+5 копійок у порівнянні з 14 жовтня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,37 гривень за злотий (+2 копійки у порівнянні з 14 жовтня);
- продаж – 11,47 гривень за злотий (+2 копійки у порівнянні з 14 жовтня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 102 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 137 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 167 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 147 гривень за 100 злотих.
Головні новини про курси валют
Політична нестабільність у Франції призвела до послаблення євро, що вплинуло на його курс відносно гривні, але експерт Ярослав Жаліло вважає, що це не матиме значних наслідків. Він радить українцям заощаджувати в євро через невизначену перспективу долара.
Єна продовжує слабнути і впала відносно долара та євро через очікування політичних змін у Японії. Долар подорожчав на 1,8% до 150,1 єни, а євро – до 176,22 єни.