В обменниках взлет цены: что происходит с курсом злотого в конце октября
- 29 октября официальный курс злотого по НБУ составил 11,55 гривен, что на 1 копейку меньше, чем 28 октября.
- Средний курс злотого в обменниках составлял 11,53 гривен за покупку и 11,65 гривен за продажу.
Курс злотого для продажи в обменниках пересек отметку в 12 гривен. В целом курс растет в течение последней недели.
Какой курс злотого по НБУ 29 октября?
Официальный курс злотого 29 октября достиг 11,55 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Смотрите также Так выглядят новые 100 долларов: будьте внимательны, это не подделка
Его стоимость уменьшилась на 1 копейку по сравнению с 28 октября.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 29 октября такой:
- покупка – 11,25 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 28 октября);
- продажа – 12 гривен за злотый (+10 копеек по сравнению с 28 октября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,53 гривен за злотый (+3 копейки по сравнению с 28 октября);
- продажа – 11,65 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 28 октября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 200 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 165 гривны.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 125 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 153 гривны за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
В ноябре ожидается, что верхняя граница валютных колебаний на межбанке может вырасти до 42 – 42,5 гривны за доллар и 48,5 – 50 за евро. Текущий курс доллара на валютном рынке значительно ниже среднегодового прогнозируемого уровня в 45 гривен.
24 октября НБУ повысил курс доллара до 41,9969 гривны. Это максимумом с конца января 2025 года. Следует также напомнить, что Международный валютный фонд уже настаивал на "ослаблении" гривны.
Спрос на валюту прогнозируется на 15% выше предложения, что может привести к валютным интервенциям Нацбанка. Ожидается, что разница между курсами безналичного и наличного рынка останется минимальной, а валюта не будет дефицитом.