В обмінниках злет ціни: що відбувається з курсом злотого наприкінці жовтня
- 29 жовтня офіційний курс злотого за НБУ становив 11,55 гривень, що на 1 копійку менше, ніж 28 жовтня.
- Середній курс злотого в обмінниках становив 11,53 гривень за купівлю і 11,65 гривень за продаж.
Курс злотого для продажу в обмінниках перетнув позначку в 12 гривень. Загалом курс зростає впродовж останнього тижня.
Який курс злотого за НБУ 29 жовтня?
Офіційний курс злотого 29 жовтня сягнув 11,55 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його вартість зменшилася на 1 копійку в порівнянні з 28 жовтня.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 29 жовтня такий:
- купівля – 11,25 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 28 жовтня);
- продаж – 12 гривень за злотий (+10 копійок у порівнянні з 28 жовтня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,53 гривень за злотий (+3 копійки у порівнянні з 28 жовтня);
- продаж – 11,65 гривень за злотий (не змінивсяи у порівнянні з 28 жовтня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 200 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 165 гривні.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 125 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 153 гривні за 100 злотих.
Головні новини про курси валют
У листопаді очікується, що верхня межа валютних коливань на міжбанку може зрости до 42 – 42,5 гривні за долар та 48,5 – 50 за євро. Поточний курс долара на валютному ринку значно нижчий за середньорічний прогнозований рівень у 45 гривень.
24 жовтня НБУ підвищив курс долара до 41,9969 гривні. Це максимумом з кінця січня 2025 року. Слід також нагадати, що Міжнародний валютний фонд вже наполягав на "послабленні" гривні.
Попит на валюту прогнозується на 15% вищим за пропозицію, що може призвести до валютних інтервенцій Нацбанку. Очікується, що різниця між курсами безготівкового і готівкового ринку залишиться мінімальною, а валюта не буде дефіцитом.