Курс злотого в конце сентября: сколько стоит валюта
- Официальный курс злотого 30 сентября составил 11,34 гривен за злотый, повысившись на 1 копейку с предыдущего дня.
- В банках курс покупки 11,10 гривен за злотый и курс продажи 11,75 гривен за злотый остались неизменными, как и в обменниках (покупка - 11,38, продажа - 11,45 гривен за злотый).
В последние дни сентября курс злотого постепенно снизился. В целом колебания остаются в пределах 11,30-11,40 гривен за злотый.
Какой курс злотого по НБУ 30 сентября?
Официальный курс злотого 30 сентября достиг 11,34 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Колебания курса злотого / диаграмма Нацбанка
Его цена выросла на 1 копейку по сравнению с 29 сентября. Однако с пятницы 26 сентября валюта значительно подешевела.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 30 сентября такой:
- покупка – 11,10 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 29 сентября);
- продажа – 11,75 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 29 сентября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,38 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 29 сентября);
- продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 29 сентября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 110 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 138 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 175 гривны за 100 злотых;
- в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют в Украине
На этой неделе курс евро в Украине будет оставаться стабильным и не превысит показателей в 49 гривен. На межбанке курс евро будет по 47,5 – 49 гривен, а на наличном рынке – 48 – 49,5 гривны.
Октябрь может стать определяющим для валютного рынка. В октябре спрос на валюту может вырасти, но валютные интервенции не превысят 3,5 – 4 миллиарда долларов, оставаясь на приемлемом уровне. Курс доллара может колебаться от 41,2 до 42,2 гривны, а курс евро от 47,5 до 49,5 гривны, в зависимости от мировых торгов и внутренних экономических условий.
Индийская рупия упала до исторического минимума 88,62 за доллар после повышения США визовых сборов. Повышение визовых сборов США может повлиять на индийский ИТ-сектор и привлечение иностранных инвестиций.