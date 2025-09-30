В последние дни сентября курс злотого постепенно снизился. В целом колебания остаются в пределах 11,30-11,40 гривен за злотый.

Какой курс злотого по НБУ 30 сентября?

Официальный курс злотого 30 сентября достиг 11,34 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Колебания курса злотого / диаграмма Нацбанка

Его цена выросла на 1 копейку по сравнению с 29 сентября. Однако с пятницы 26 сентября валюта значительно подешевела.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 30 сентября такой:

покупка – 11,10 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 29 сентября);

продажа – 11,75 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 29 сентября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,38 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 29 сентября);

продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 29 сентября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 110 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 138 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 175 гривны за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

