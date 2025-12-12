Перед Рождеством курс будет колебаться чуть ли не каждый день: стоит ли уже сейчас менять деньги

Предстоящая неделя на валютном рынке может выдаться весьма контроверсионной. В преддверии Рождества общее напряжение будет весьма ощутимым, что способно повлиять на курс валют.

Какие факторы давят на валютный рынок?

Главным признаком валютного рынка в период с 15 по 21 декабря может стать увеличение спроса как на межбанке, так и на наличном рынке, рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Продолжается война, в разгаре "зимний террор" врага, пытающегося разрушить энергетику страны, сверхмощное капитуляционное давление – эти факторы можно считать главными, вносящими сумятицу в и так достаточно трудно прогнозируемое общественно-экономическое состояние.

В дополнение, по словам банкира, сохраняется фактор неопределенности относительно международной помощи Украине на 2026 год. А общие экономические показатели могут притормозить из-за проблем с энергоснабжением.

В такой ситуации вполне возможно, что украинцы могут обратиться к скупке валюты, считая это вполне оправданным шагом в период неопределенности.

Что может удержать баланс на рынке?

Несмотря на факторы давления, Нацбанк подготовлен к таким обстоятельствам и будет умело коррелировать курсовые показатели, применяя механизм валютных интервенций. Кроме того, монетарная политика в Украине является достаточно консервативной, а ее главная цель заключается в том, чтобы по максимуму поддержать гривну.

Напомню, режим "управляемой гибкости" позволяет регулятору, как основному игроку на валютном рынке, минимизировать разрыв между спросом и предложением, что само по себе тамует курсовые изменения. А наличный рынок в свою очередь ориентируется именно на показатели межбанка, устанавливая соответствующие ценники,

– отметил Лесовой.

Единственное что, по его словам, на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи время от времени может расширяться до 0,7 – 1 гривны, что можно считать признаком "напряжения".

В таком случае в обменниках курс покупки будет ниже, а курс продажи выше.

Так обменники могут страховать свои риски и зарабатывать, играя на повышенном спросе.

В то же время важной альтернативой хаотичной и отчасти эмоциональной скупке валюты могут стать гривневые депозиты:

на рождественско-новогодние праздники максимальные ставки по вкладам фиксируются на уровне 18% годовых;

такая высокая доходность на фоне умеренной инфляции делает гривневые депозиты более рациональным вариантом для сохранения своих сбережений против валютных спекуляций.

То есть высокие ставки по депозитам могут стимулировать граждан именно к размещению средств в банках, ведь они полностью перекрывать потенциальную инфляцию.

Каким будет курс на следующей неделе?

Банкир считает, что, несмотря на все трудности валютный рынок не брошен на произвол судьбы. Нацбанк применяет эффективную стратегию, которая должна исключить хаотичное изменение курса.

Сейчас ситуация находится под контролем и все опасения за судьбу гривны пока не имеют прочной почвы. Таким образом, следующей неделе курсовые изменения в глобальном смысле будут малозаметными,

– спрогнозировал Лесовой.

Однако эксперт не исключает частота курсовых изменений будет происходить едва ли не ежедневно – то вверх, то вниз. Однако эти изменения не будут выходить за пределы новых коридоров:

42 – 42,6 гривны за доллар;

и 48 – 49,75 гривны за евро.

Какие общие характеристики рынка с 15 по 21 декабря?

Коридоры валютных колебаний : 42,1 – 42,6 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на межбанке) и 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на наличном рынке).

: 42,1 – 42,6 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на межбанке) и 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания : межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи : межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 грн на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро.

: межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 грн на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро. Разница курсов покупки : комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро.

: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро. Разница курсов продажи : комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро.

: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,1 – 0,15 гривны.

0,1 – 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение неделидо 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Обратите внимание! На утро 11 декабря покупка доллара в банках стоила в среднем 42,15 гривны, а продажа – 42,57 гривны. Покупка евро проходила по 49 гривен, продажа – по 49,60 гривны, сообщает "Минфин",

