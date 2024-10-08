Уже второй день подряд: какая валюта дешевеет на глазах

Официальный курс доллара не претерпел существенных изменений. Впрочем, евро продолжает терять свои позиции и демонстрирует падение уже второй день подряд.

Официальный курс 8 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,19 гривны. То есть цена валюты выросла на одну копейку со вчерашнего дня.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Официальный курс евро вместо этого составляет 45,22 гривны. То есть, цена валюты уменьшилась аж на 21 копейку от понедельника, 7 октября.

По состоянию на 9 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,17 гривны,

евро – 45,24 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 8 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,50 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,40 гривны , а продажа – 41,48 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 40,83 гривны, а продажа – 41,48 гривны.

Спрос на валюту вырос

В сентябре произошел рост чистого спроса на иностранную валюту, что, по данным Национального банка, было вызвано сезонными факторами. Согласно обзору НБУ, курс гривны под влиянием рыночных факторов незначительно колебался, но в целом остался на августовском уровне.

Интересно! Разница между наличным и официальным курсами в течение месяца оставалась небольшой и не превышала 1%.

Получение значительной международной финансовой помощи в августе усилило способность НБУ поддерживать стабильность на валютном рынке.