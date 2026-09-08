Экономика Новости экономики России перекрывают еще один путь для зерна: Латвия готовит жесткое решение
8 сентября, 13:20
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Обновлено - 13:22, 8 сентября

России перекрывают еще один путь для зерна: Латвия готовит жесткое решение

Ирина Гайдук

Москва рискует лишиться одного из важнейших каналов сбыта своей сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Латвия планирует резко повысить торговые пошлины на зерно, поступающее из России и Беларуси.

Почему российский экспорт находится под угрозой

Правительство Латвии готовится ввести беспрецедентную пошлину в размере 300% на российское и белорусское зерно. Об этом шаге заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс, сообщает Reuters.

Это решение Риги связано с изменением маршрутов российского экспорта.

Балтийское направление стало для России альтернативой после серьезных перебоев с традиционными маршрутами через Черное и Азовское моря, вызванных украинскими атаками.

В сезоне с июля 2025 года по июнь 2026 года Россия экспортировала через порты Черного и Азовского морей 46,3 миллиона тонн зерна. Это около 90% всего морского экспорта российского зерна.

Теперь Москва пытается переориентировать часть потоков на Балтику. Российские экспортеры, в частности, перевозят зерно через Латвию, которая является членом ЕС и НАТО, а оттуда отправляют его на другие рынки.

Что может изменить 300%-ная пошлина

На прошлой неделе представители Латвии и соседней Литвы уже публично заявляли, что рассматривают возможность полного прекращения перевозок российского зерна через свои порты.

Но даже без запрета введение пошлины в 300% сделает перевозку российского и белорусского зерна через Латвию значительно дороже и может фактически лишить российских экспортеров одного из альтернативных маршрутов.

Лишаясь южных ворот для экспорта зерна, Россия рискует остаться и без северных, что повлечет за собой колоссальные убытки для ее бюджета.

Напомним, в августе экспорт российского зерна сократился в 2,5 раза из-за проблем с пропускной способностью портов. По прогнозам экспертов, в сентябре показатели экспорта России могут снизиться еще на 52–62%, продемонстрировав худший результат с 2010 года.