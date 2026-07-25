Украинцы ждут нового повышения пенсий: будет ли индексация до конца лета

После мартовского перерасчета пенсий украинцев интересует, произойдет ли еще одно повышение выплат в ближайшие месяцы. Разбираемся, чего ждать пенсионерам до конца лета.

Будет ли индексация пенсий к концу лета?

Новой общей индексации пенсий до конца лета не последует. Однако это не означает, что размер выплат вообще не изменится: отдельные категории пенсионеров могут получить большие суммы благодаря доплатам и надбавкам, напоминает Пенсионный фонд .

Дело в том, что ежегодную индексацию пенсий в Украине проводят один раз в год – в марте. До конца лета повторный пересчет для всех пенсионеров не запланирован. В то же время законодательство предусматривает частные случаи, когда размер выплат может возрасти независимо от проведения индексации.

Почему размер повышения будет разным?

Сумма доплат зависит от того, на какие надбавки имеет право пенсионер. Если человек одновременно получает несколько видов доплат, общее увеличение выплат будет больше. В то же время, те, кто не подпадает под соответствующие условия, не получат дополнительного повышения.

Таким образом, до конца лета украинцам не следует ожидать новой общей индексации пенсий. Возможные изменения будут относиться только к отдельным категориям пенсионеров, имеющих право на установленные законом доплаты.

Какие надбавки предусмотрены пенсионерам?

В Украине действуют несколько видов пенсионных надбавок, размер которых зависит от возраста, социального статуса и жизненных обстоятельств пенсионера. К примеру, неработающие пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет, могут получать ежемесячную доплату в размере 150 гривен.

Лица, имеющие особые заслуги перед Украиной, имеют право на дополнительные выплаты. В частности, женщинам, которые родили или усыновили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, ежемесячно выплачивают около 900 гривен.

Ранее мы также писали, что всем пенсионерам отдельно предусмотрены возрастные доплаты : по достижении 70, 75 и 80 лет.