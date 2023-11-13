Кто из украинских пенсионеров может получить пенсию более 8 тысяч гривен

Правительство установило минимумы, которые должны получать украинские пенсионеры в зависимости от индивидуальных обстоятельств. В частности, льготникам обязаны предоставить достаточно средств, с учетом особых потребностей.

Какие пенсии у чернобыльцев

Пенсионеры, получившие статус чернобыльцев, имеют право на льготные выплаты. На сумму пенсии влияет статус лица, то есть, является ли гражданин пострадавшим свидетелем или он был ликвидатором трагедии.

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Размер выплат также зависит от группы, которую назначили особе. Установленные минимумы сейчас таковы:

І группа получает не менее 8 187 гривен;

ІІ группа – 6 549 гривен;

ІІІ группа – 5 048 гривен.

Однако это не конечная сумма пенсии. Пенсионеры со статусом чернобыльца, относящиеся к первой категории, могут получать надбавки к своим выплатам. Ликвидаторы, согласно определенной группе, имеют следующие доплаты:

І группа может получить 474 гривны;

ІІ группа – 379 гривен;

ІІІ группа – 284 гривен.

Лица, работавшие или проживавшие в зоне ЧАЭС и в результате аварии, получившие инвалидность, имеют право на следующие надбавки:

I группа – 341 гривну;

ІІ группа – 227 гривен;

ІІІ группа – 170 гривен.

Украинцы, принадлежащие другим категориям также могут получить доплаты. Сейчас речь идет о таких суммах:

лицо, которое принадлежит к 2 категории, получает 170 гривен;

3 категория – 113 гривен;

4 категория – 56 гривен.

Дети-чернобыльцы, получившие инвалидность или пораженные лучевой болезнью, имеют право на доплату 170 гривен. Лицам, пострадавшим в результате трагедии на ЧАЭС, назначаются и другие льготы. В частности, граждане со статусом чернобыльца могут уйти на заслуженный отдых раньше на 1 – 13 лет. Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию у пострадавших во время аварии на ЧАЭС составляет 15 лет.