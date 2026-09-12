Связь бьет по кошельку: как пенсионерам подключить льготные тарифы

Расходы на мобильную связь становятся все более ощутимыми для украинцев из-за вынужденного повышения цен. Однако для наиболее уязвимых категорий граждан существуют скрытые возможности существенно сократить ежемесячные платежи.

Какие льготные тарифы доступны для пожилых людей?

Украинские мобильные операторы предлагают специальные условия для пользователей в возрасте от 55 лет и людей с инвалидностью. Это позволяет существенно сэкономить на абонентской плате, подключив тарифы со сниженной стоимостью, пишет 24 Канал.

В частности, клиенты Vodafone в возрасте от 55 лет могут воспользоваться акцией "POVAGA". Перенеся свой номер к этому оператору, они получают доступ к тарифу Flexx Go за 200 гривен в месяц (предложение действует до конца августа).

В свою очередь, "Киевстар" предлагает тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" для абонентов от 60 лет и людей с инвалидностью – он обойдется в 220 гривен ежемесячно.

Для абонентов lifecell предусмотрен акционный тариф "Турбота", доступный людям от 55 лет и пенсионерам. Его стоимость составляет 190 гривен в месяц, а подключить услугу можно вплоть до конца 2027 года.

Почему операторы вынуждены повышать цены на связь?

Рост стоимости тарифов в Украине напрямую связан с колоссальными расходами на содержание инфраструктуры в условиях войны. Чтобы обеспечить бесперебойную работу сети во время отключений света, компании массово закупают генераторы и аккумуляторы для базовых станций.

Кроме того, постоянных финансовых вливаний требует ремонт оборудования, поврежденного российскими обстрелами.

Несмотря на эти вызовы, украинские тарифы остаются одними из самых низких в мире. В начале 2026 года пакет на 20–40 гигабайт в Украине стоил 7–8,5 евро, тогда как в Польше за аналогичные услуги просили 10–12 евро, во Франции – около 20 евро, а в Германии цены достигали 30–40 евро.

Также мы ранее писали о том, что в Украине растет стоимость тарифов на воду. 3 сентября Киевсовет поддержал повышение тарифа на воду и водоотведение до 63,79 гривны за кубометр.