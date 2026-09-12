Какие льготные тарифы доступны для пожилых людей?

Украинские мобильные операторы предлагают специальные условия для пользователей в возрасте от 55 лет и людей с инвалидностью. Это позволяет существенно сэкономить на абонентской плате, подключив тарифы со сниженной стоимостью, пишет 24 Канал.

В частности, клиенты Vodafone в возрасте от 55 лет могут воспользоваться акцией "POVAGA". Перенеся свой номер к этому оператору, они получают доступ к тарифу Flexx Go за 200 гривен в месяц (предложение действует до конца августа).

В свою очередь, "Киевстар" предлагает тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" для абонентов от 60 лет и людей с инвалидностью – он обойдется в 220 гривен ежемесячно.

Для абонентов lifecell предусмотрен акционный тариф "Турбота", доступный людям от 55 лет и пенсионерам. Его стоимость составляет 190 гривен в месяц, а подключить услугу можно вплоть до конца 2027 года.

Почему операторы вынуждены повышать цены на связь?

Рост стоимости тарифов в Украине напрямую связан с колоссальными расходами на содержание инфраструктуры в условиях войны. Чтобы обеспечить бесперебойную работу сети во время отключений света, компании массово закупают генераторы и аккумуляторы для базовых станций.

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Кроме того, постоянных финансовых вливаний требует ремонт оборудования, поврежденного российскими обстрелами.

Несмотря на эти вызовы, украинские тарифы остаются одними из самых низких в мире. В начале 2026 года пакет на 20–40 гигабайт в Украине стоил 7–8,5 евро, тогда как в Польше за аналогичные услуги просили 10–12 евро, во Франции – около 20 евро, а в Германии цены достигали 30–40 евро.

Также мы ранее писали о том, что в Украине растет стоимость тарифов на воду. 3 сентября Киевсовет поддержал повышение тарифа на воду и водоотведение до 63,79 гривны за кубометр.