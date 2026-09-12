Які пільгові тарифи доступні для літніх людей?

Українські мобільні оператори пропонують спеціальні умови для користувачів віком від 55 років та людей з інвалідністю. Це дозволяє суттєво зекономити на абонплаті, підключивши тарифи зі зниженою вартістю, пише 24 Канал.

Зокрема, клієнти Vodafone віком від 55 років можуть скористатися акцією "POVAGA". Перенісши свій номер до цього оператора, вони отримують доступ до тарифу Flexx Go за 200 гривень на місяць (пропозиція діє до кінця серпня).

Своєю чергою, Київстар має пропозицію для абонентів від 60 років та осіб з інвалідністю – тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" обійдеться у 220 гривень щомісяця.

Для абонентів lifecell передбачений акційний тариф "Турбота", який доступний людям від 55 років та пенсіонерам. Його вартість становить 190 гривень на місяць, а підключити послугу можна аж до кінця 2027 року.

Чому оператори змушені підвищувати ціни на зв'язок?

Зростання вартості тарифів в Україні напряму пов'язане з колосальними витратами на утримання інфраструктури в умовах війни. Аби забезпечити безперебійну роботу мережі під час відключень світла, компанії масово закуповують генератори та акумулятори для базових станцій.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Крім того, постійних фінансових вливань потребує ремонт обладнання, пошкодженого російськими обстрілами.

Попри ці виклики, українські тарифи залишаються одними з найнижчих у світі. На початку 2026 року пакет на 20-40 гігабайтів в Україні коштував 7-8,5 євро, тоді як у Польщі за аналогічні послуги просили 10-12 євро, у Франції – близько 20 євро, а в Німеччині ціни сягали 30-40 євро.

Також ми раніше писали про те, що в Україні також зростає вартість тарифів на воду. 3 вересня Київрада підтримала підвищення тарифу на воду та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр.