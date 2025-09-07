Выход на пенсию для шахтеров: кто имеет право на льготы в 2025 году
- Шахтеры имеют особые условия выхода на пенсию: мужчины с 50 лет при 25 годах стажа, женщины - 20 лет стажа.
- Минимальная пенсия для шахтеров составляет 80% заработка, но не менее трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.
Работа под землей относится к самым опасным и тяжелым профессиям. Какие особые условия выхода на пенсию имеют украинские шахтеры и кто может воспользоваться льготами, читайте далее.
Какие условия выхода на пенсию для шахтеров?
Шахтерский труд официально отнесен к категории особо опасных и вредных, поэтому украинское законодательство предусматривает для горняков специальные условия выхода на пенсию, напоминает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
- Мужчины имеют право на пенсию с 50 лет, если за плечами не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 10 лет – подземные работы.
- Для женщин требования ниже требования ниже: необходимо 20 лет страхового стажа, из них не менее 7 лет и 6 месяцев под землей.
Отдельные категории работников могут получить пенсию даже без достижения пенсионного возраста. Это право имеют те, кто отработал 25 лет на подземных или открытых горных работах.
Какая пенсия и льготы у шахтеров?
Минимальная пенсия шахтерам, которые имеют подземный стаж от 15 лет (для мужчин) и от 7,5 лет (для женщин), составляет 80% заработка, из которого рассчитывается пенсия. При этом сумма не может быть меньше чем три прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц.
В то же время предусматривается для шахтеров и так называемое "льготное исчисление стажа": за каждый год работы во вредных условиях (по Списку №1) засчитывается еще один год. Это позволяет шахтерам быстрее набирать необходимый страховой стаж.
Что известно о выходе на пенсию в Украине: коротко о главном
В Украине с 2018 года пенсионные требования ужесточились: для выхода на пенсию мужчинам нужно 35 лет страхового стажа, женщинам – 30.
Из-за ошибок в старых документах и неуплату ЕСВ после 2004 года у многих возникают трудности с подтверждением стажа, что уменьшает их пенсионные выплаты.