Какие условия выхода на пенсию для шахтеров?

Шахтерский труд официально отнесен к категории особо опасных и вредных, поэтому украинское законодательство предусматривает для горняков специальные условия выхода на пенсию, напоминает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Интересно Выплата пенсий в Украине: когда зачисляют деньги на карту и как об этом узнать

Мужчины имеют право на пенсию с 50 лет, если за плечами не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 10 лет – подземные работы.

имеют право на пенсию с 50 лет, если за плечами не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 10 лет – подземные работы. Для женщин требования ниже требования ниже: необходимо 20 лет страхового стажа, из них не менее 7 лет и 6 месяцев под землей.

Отдельные категории работников могут получить пенсию даже без достижения пенсионного возраста. Это право имеют те, кто отработал 25 лет на подземных или открытых горных работах.

Какая пенсия и льготы у шахтеров?

Минимальная пенсия шахтерам, которые имеют подземный стаж от 15 лет (для мужчин) и от 7,5 лет (для женщин), составляет 80% заработка, из которого рассчитывается пенсия. При этом сумма не может быть меньше чем три прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц.

В то же время предусматривается для шахтеров и так называемое "льготное исчисление стажа": за каждый год работы во вредных условиях (по Списку №1) засчитывается еще один год. Это позволяет шахтерам быстрее набирать необходимый страховой стаж.

Что известно о выходе на пенсию в Украине: коротко о главном