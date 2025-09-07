Які умови виходу на пенсію для шахтарів?

Шахтарська праця офіційно віднесена до категорії особливо небезпечних і шкідливих, тому українське законодавство передбачає для гірників спеціальні умови виходу на пенсію, нагадує 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Чоловіки мають право на пенсію з 50 років, якщо за плечима щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше 10 років – підземні роботи.

мають право на пенсію з 50 років, якщо за плечима щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше 10 років – підземні роботи. Для жінок вимоги нижчі: необхідно 20 років страхового стажу, з них щонайменше 7 років і 6 місяців під землею.

Окремі категорії працівників можуть отримати пенсію навіть без досягнення пенсійного віку. Це право мають ті, хто відпрацював 25 років на підземних або відкритих гірничих роботах.

Яка пенсія та пільги у шахтарів?

Мінімальна пенсія шахтарям, які мають підземний стаж від 15 років (для чоловіків) та від 7,5 років (для жінок), становить 80% заробітку, з якого розраховується пенсія. При цьому сума не може бути меншою ніж три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб.

Водночас передбачається для шахтарів і так зване "пільгове обчислення стажу": за кожен рік роботи у шкідливих умовах (за Списком №1) зараховується ще один рік. Це дозволяє шахтарям швидше набирати необхідний страховий стаж.

