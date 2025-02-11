Какие льготы предусмотрены для многодетных семей в 2025 году
В Украине многодетные семьи могут получить помощь от государства. В частности речь идет о различных льготах и скидках.
Как подтвердить статус многодетной семьи
Однако для этого семьям следует подтвердить свой статус, передает 24 канал со ссылкой на правительство страны.
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Для этого нужно получить удостоверение многодетной семьи. Его выдают структурные подразделения районных государственных администраций, исполнительные органы городских советов, Центры предоставления административных услуг и тому подобное.
Получить документ может один из родителей по месту регистрации. Это возможно в течение десяти рабочих дней после подачи необходимых документов.
Перечень документов, необходим для подтверждения статуса, такой:
- Заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы.
- Документы, подтверждающие право на льготы.
- Паспорт.
- РНОКПП.
- Документ, подтверждающий место жительства.
Какие льготы могут получить многодетные семьи в 2025 году
Семьи, которые воспитывают трех и более детей, имеют право:
- на скидку в размере 50% на жилищно-коммунальные услуги;
- бесплатные лекарства по рецептам;
- проезд в общественном транспорте для детей;
- 50% платы за питание детей в дошкольных учебных заведениях;
- бесплатное получение услуг по оздоровлению в государственных и коммунальных учреждениях.
В то же время студентам из многодетных семей назначают социальную стипендию и могут предоставлять дополнительную социальную и материальную помощь.
Кроме того, правительство предоставляет ежемесячную помощь в размере 2,10 тысяч гривен на третьего и последующего ребенка до шести лет.
Обратите внимание! Матери, которые имеют пятеро и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, могут претендовать на пенсию за особые заслуги перед Украиной.