Які пільги передбачені для багатодітних родин у 2025 році

В Україні багатодітні родини можуть отримати допомогу від держави. Зокрема йдеться про різні пільги й знижки.

Як підтвердити статус багатодітної родини

Однак для цього сім'ям слід підтвердити свій статус, передає 24 канал з посиланням на уряд країни.

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Для цього потрібно отримати посвідчення багатодітної родини. Його видають структурні підрозділи районних державних адміністрацій, виконавчі органи міських рад, Центри надання адміністративних послуг тощо.

Отримати документ може один із батьків за місцем реєстрації. Це можливо упродовж десяти робочих днів після подання необхідних документів.

Перелік документів, необхідний для підтвердження статусу, такий:

Заява про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Документи, що підтверджують право на пільги. Паспорт. РНОКПП. Документ, що підтверджує місце проживання.

Які пільги можуть отримати багатодітні родини у 2025 році

Родини, які виховують трьох і більше дітей, мають право:

на знижку у розмірі 50% на житлово-комунальні послуги;

безплатні ліки за рецептами;

проїзд у громадському транспорті для дітей;

50% плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах;

безоплатне одержання послуг з оздоровлення у державних та комунальних закладах.

Водночас студентам з багатодітних родин призначають соціальну стипендію та можуть надавати додаткову соціальну та матеріальну допомогу.

Крім того, уряд надає щомісячну допомогу у розмірі 2,10 тисяч гривень на третю та наступну дитину до шести років.

Зверніть увагу! Матері, які мають п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, можуть претендувати на пенсію за особливі заслуги перед Україною.