Новые правила в 2026 году: часть семей лишится льгот на коммуналку

В 2026 году украинцы могут получить льготы на коммунальные услуги. Однако такая социальная помощь доступна далеко не всем семьям страны.

Кто может потерять льготы на коммуналку в 2026 году?

Она предоставляется в зависимости от совокупного дохода семьи, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

Сейчас льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника (в расчете на одного человека) за последние шесть месяцев не превышает определенного уровня дохода. В 2026 году это 4 660 гривен.

При исчислении этого дохода Пенсионный фонд учитывает в частности информацию Государственной налоговой службы о доходах льготника и членов его семьи за последние два квартала предыдущего года. После получения данных о доходах право на льготы будет определено ПФУ автоматически – дополнительно обращаться в Фонд не нужно.

Но есть исключения. Речь идет о случаях, когда у льготника произошли изменения:

в составе семьи;

месте проживания;

перечня услуг, на которые назначены льготы.

Если среднемесячный совокупный доход семьи льготника на одного человека превышает предельный уровень, что дает право на налоговую социальную льготу (4 660 гривен), можно обратиться за жилищной субсидией,

– добавили в ПФУ.

Напомним! Жилищная субсидия - это финансовая помощь, которая назначается домохозяйствам с невысокими доходами, и которые не способны самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг. Она зависит только от материального и имущественного положения семьи.

Сегодня в Украине есть два способа оформить субсидию - онлайн на портале Дія и оффлайн в органах соцзащиты населения. Об этом сообщили в Дії.

Жилищную субсидию назначают людям назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за коммунальные услуги. Но получить их могут не только граждане Украины, но и иностранцы или лица без гражданства, законно находящиеся на территории страны.

Субсидию на оплату назначают с месяца обращения до завершения отопительного сезона – 30 апреля.

Обратите внимание! Субсидию на приобретение твердого топлива и сжиженного газа – с месяца обращения до окончания календарного года, то есть 31 декабря.

