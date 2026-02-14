Кому могут отказать в субсидии?

Однако ее назначают по четко определенным правилам. Детали объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Прежде всего домохозяйства теряют право на жилищную субсидию, если имеют задолженность за коммунальные услуги за три месяца и более, а сумма долга превышает 40 необлагаемых минимумов, то есть 680 гривен.

Также не могут претендовать на нее домохозяйства, если в его составе есть лица, которые на начало периода учета доходов достигли 18 лет и в течение этого времени находились за границей более 60 дней.

Кроме того, среди других причин отказа в назначении субсидии:

кто-то из прописанных в жилье членов семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен (кроме расходов на лечение и случая, когда за полгода перед покупкой нового жилья продали другое);

кто-то из членов семьи имеет депозит в размере более 100 тысяч гривен;

кто-то из членов семьи покупал валюту на общую сумму в размере 50 тысяч гривен в течение года перед обращением;

не вернули излишне выплаченную субсидию за предыдущие периоды;

в составе семьи есть неплательщик алиментов в течение более 3 месяцев;

кто-то из членов семьи владеет более чем одним жилым помещением (кроме жилья на ВОТ или жилья, принадлежащего человеку на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности);

общая площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а частного дома – 230 квадратных метров (кроме жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей);

один из членов семьи имеет в собственности авто в возрасте до 5 лет (кроме мопеда и прицепа) или более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет.

К слову, ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рекомендовала Украине отказаться от субсидий на электроэнергию и отопление, сообщал Интерфакс.

Как оформить субсидию в Украине?