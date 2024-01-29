В Украине упростят механизм получения льгот на оплату коммунальных услуг

В Украине скоро будет введен упрощенный механизм предоставления пособия на оплату ЖКХ. Правительство анонсировало изменения, которые облегчат процесс получения льгот.

Как оформить льготу

Ожидается введение новой процедуры оформления льгот, которая потребует меньше документов благодаря упрощенному взаимодействию между Минсоцполитики и Пенсионным фондомпередает24 Канал.

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Согласно существующим правилам, заявители должны лично обращаться в уполномоченные органы для оформления льгот. Однако учитывая, что не все могут лично подавать заявления Минсоцполитики вводит специальный экспериментальный проект.

Кто может воспользоваться новыми условиями

! Обмен информацией между Министерством соцполитики и Пенсионным фондом осуществляется в электронном формате, поэтому механизм оформления станет проще и заявителю нужно будет подавать меньше документов.

Новый упрощенный механизм оформления льгот в Украине будет доступен для:

Ветераны войны.

Лиц с инвалидностью в результате войны.

Участники боевых действий.

Участники войны.

Членов их семей.

Вместо двух отдельных заявлений теперь будет возможность подать только одно общее заявление для получения льгот, которое доступно:

В бумажной форме.

В электронной форме через портал "Действие".

Льготы на коммуналку

Некоторые украинцы имеют право на скидку от 50 до 100% на оплату коммунальных услуг. В частности, это касается участников войны и лиц с инвалидностью.

Размер льготы на ЖКУ зависит от социального статуса льготника и может составлять 50–75 или 100%.

Право на льготу имеют:

Участники боевых действий.

Лица с инвалидностью в результате войны.

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны защитников и защитниц.

Условия получения:

Предоставляется независимо от доходов заявителя.

Среднемесячный общий доход семьи на одного человека за предыдущие полгода должен быть не выше 4 090 гривен.

Обратиться за льготой может сам заявитель или его уполномоченное лицо с доверенностью.

Места подачи документов: