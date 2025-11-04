Льготы и выплаты для УБД: что государство гарантирует военным

Военные со статусом участника боевых действий имеют право на ряд социальных гарантий и льгот от государства. Они охватывают медицину, образование, коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте, получение жилья.

Какие льготы государство гарантирует для УБД?

Участники боевых действий имеют право на льготы при получении медицинской помощи и образования, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатное лечение в санатории и дополнительный отпуск, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Медицинские льготы для УБД предусматривают получение бесплатных:

лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередного зубопротезирования, кроме как из драгоценных металлов;

обеспечение санаторно-курортным лечением или компенсация стоимости самостоятельно купленных путевок.

Военные могут ежегодно проходить медобследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов, а также рассчитывать на первоочередную госпитализацию и обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках.

Транспортные льготы дают право на бесплатный проезд при условии наличия удостоверения установленного образца и электронного билета, если он внедрен:

всеми видами городского пассажирского транспорта;

автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;

железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов.

Также ветераны имеют право на бесплатный проезд один раз в два года железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом, или проезд указанными видами транспорта с 50% скидкой раз в год.

Льготы на коммунальные услуги предусматривают для защитников возможность меньше платить за коммуналку. Речь идет о предоставлении 75% скидки на пользование газом, электроэнергией и другими услугами, а также сжиженным баллонным газом для бытовых нужд.

Семьи, состоящие только из нетрудоспособных лиц, имеют право на 75% скидку за пользование газом для отопления жилья.

Такую же скидку УБД могут получить на стоимость топлива, в частности жидкого, если живут в домах без центрального отопления.

Обратите внимание! Скидка на 75% также предусмотрена за пользование жильем в пределах норм 21 квадратный метр общей площади на каждого, кто постоянно проживает в доме, и 10,5 квадратного метра на семью.

На УБД распространяются следующие льготы по трудоустройству:

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа работы;

преимущественное право остаться на работе при сокращении численности или штата работников;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное время и получение дополнительного отпуска с сохранением зарплаты на 14 календарных дней в год;

Льготы на получение жилья предусматривают первоочередное обеспечение УБД, нуждающихся в улучшении условий проживания, и отвода земельных участков для строительства, а также садоводства и огородничества.

Участники боевых действий с полученным на войне ранением, контузией или увечьем могут стать на квартирный учет.

В течение двух лет с момента постановки на учет УБД должны обеспечить жильем, в частности тем, что передается министерствами, центральными органами власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций.

Заметим! Ветераны также могут получать займы на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов, подворных построек и дач, которую должны погасить в течение 10 лет начиная с пятого года после завершения строительства.

Образовательные льготы для участников боевых действий предусматривают преимущественное право на поступление в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования, а также право на внеконкурсное поступление в учреждения профобразования и на курсы для получения соответствующих профессий.

На какие еще социальные льготы имеют право УБД?

Для ветеранов, которые имеют статус участника боевых действий, предусмотрены: