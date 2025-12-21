Ветеранам пересмотрят льготы: будут ли дополнительные выплаты в 2026 году

В 2026 году ветераны войны и их семьи интересуются, будут ли пересмотрены их льготы. Что готовится для ветеранов и останутся ли действующие льготы актуальными в новом году, читайте дальше.

Отменят ли льготы ветеранам войны в 2026 году?

В 2026 году ветераны войны и их семьи и в дальнейшем будут пользоваться налоговыми и финансовыми льготами. Нормы закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" остаются без изменений, однако важно знать, какие гарантии действуют и как их применять на практике, пишет 24 Канал.

Судебные и финансовые льготы для ветеранов

Ветераны войны и лица с инвалидностью вследствие боевых действий, пострадавшие во время Революции Достоинства и Герои Украины освобождены от уплаты судебного сбора в определенных законом случаях.

Важно! Льгота также распространяется на истцов, которые оспаривают или подтверждают статус участника боевых действий после 2014 года. Это позволяет ветеранам защищать свои права без дополнительных финансовых затрат.

Что касается земельных налогов, владельцы участков со статусом УБД, ветераны с инвалидностью и семьи погибших или умерших военных освобождаются от уплаты налога в пределах установленных норм площади. Льготы охватывают личное крестьянское хозяйство, приусадебные участки, дачи, гаражи и садоводство.

Обратите внимание! Для оформления освобождения от налога нужно обратиться в налоговый орган в течение 30 дней после приобретения права.

Налоговые льготы на денежную помощь

Денежные выплаты членам семей погибших, без вести пропавших или умерших военнослужащих и силовиков не облагаются налогом. Аналогичные льготы предоставляются мобилизованным военным в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности.

Благодаря этому в 2026 году государство продолжает обеспечивать ветеранам и их семьям налоговую защиту, финансовые гарантии и социальную поддержку, минимизируя экономическую нагрузку и укрепляя их права.

Есть ли финансовая помощь для ветеранов войны?

В 2026 году единовременная денежная помощь будет предоставляться ветеранам и ветеранкам, которым официально установлен статус лица с инвалидностью вследствие войны. Это право закреплено в пунктах 11 – 16 части второй статьи 7 Закона.

В то же время размер помощи определяется в зависимости от группы инвалидности и рассчитывается в пределах прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного госбюджетом на текущий год.

Важно! Назначение единовременного пособия осуществляет Министерство по делам ветеранов Украины. Заявку вместе с необходимыми документами можно подать лично, отправить по почте или оформить через ЦНАП по месту регистрации.

Какой размер пенсии УБД?