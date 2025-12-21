Чи скасують пільги ветеранам війни у 2026 році?

У 2026 році ветерани війни та їхні родини й надалі користуватимуться податковими та фінансовими пільгами. Норми закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" залишаються без змін, однак важливо знати, які гарантії діють і як їх застосовувати на практиці, пише 24 Канал.

Судові та фінансові пільги для ветеранів

Ветерани війни та особи з інвалідністю внаслідок бойових дій, постраждалі під час Революції Гідності та Герої України звільнені від сплати судового збору у визначених законом випадках.

Важливо! Пільга також поширюється на позивачів, які оскаржують або підтверджують статус учасника бойових дій після 2014 року. Це дозволяє ветеранам захищати свої права без додаткових фінансових витрат.

Що стосується земельних податків, власники ділянок зі статусом УБД, ветерани з інвалідністю та сім’ї загиблих або померлих військових звільняються від сплати податку в межах встановлених норм площі. Пільги охоплюють особисте селянське господарство, присадибні ділянки, дачі, гаражі та садівництво.

Зверніть увагу! Для оформлення звільнення від податку потрібно звернутися до податкового органу протягом 30 днів після набуття права.

Податкові пільги на грошову допомогу

Грошові виплати членам сімей загиблих, безвісно зниклих або померлих військовослужбовців та силовиків не оподатковуються. Аналогічні пільги надаються мобілізованим військовим у разі інвалідності або часткової втрати працездатності.

Завдяки цьому у 2026 році держава продовжує забезпечувати ветеранам та їхнім родинам податковий захист, фінансові гарантії та соціальну підтримку, мінімізуючи економічне навантаження та зміцнюючи їхні права.

Чи є фінансова допомога для ветеранів війни?

У 2026 році одноразова грошова допомога надаватиметься ветеранам та ветеранкам, яким офіційно встановлено статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Це право закріплене у пунктах 11 – 16 частини другої статті 7 Закону.

Водночас розмір допомоги визначається залежно від групи інвалідності та розраховується у межах прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого держбюджетом на поточний рік.

Важливо! Призначення одноразової допомоги здійснює Міністерство у справах ветеранів України. Заявку разом із необхідними документами можна подати особисто, надіслати поштою або оформити через ЦНАП за місцем реєстрації.

Який розмір пенсії УБД?