Какой штраф назначают лицам без прописки

В Украине существует четкое законодательство, которое регулирует требования к прописке граждан и иностранцев. За их нарушение предусмотрены штрафы и санкции.

Штраф за отсутствие прописки

Штрафы за отсутствие прописки регулирует Статья 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

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Независимо от статуса лица, проживать в Украине без прописки можно не дольше 30 дней.

Как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, легально находящиеся в Украине, обязаны задекларировать или зарегистрировать свое новое место жительства в течение 30 календарных дней после переезда. Иностранцы и лица без гражданства, которые получили справку об обращении за защитой, также имеют право зарегистрировать свое место пребывания в Украине,

– пишут в Законе.

Если это требование нарушено не на большой срок, можно обойтись предупреждением. Однако, если нарушение продолжается в течение года лицо может быть оштрафовано на сумму от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть от 17 до 51 гривны.

Решение о штрафных санкциях принимаются исполнительными комитетами сельских, поселковых или городских советов, а не судами.