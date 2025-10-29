Последствия санкций США: Казахстан решает, что делать с долями российского "Лукойла" в проектах

Власти Казахстана готовятся принять решение в отношении "Лукойла", которых является акционером казахстанских месторождений. На этот шаг решили пойти после введения санкций Трампа.

Какое решение Казахстан планирует принять в отношении "Лукойла"?

Власти Казахстана определяют, как обращаться с российским производителем нефти "Лукойл" и его долей в проектах и могут принять решение в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Российский нефтяной гигант является акционером казахстанских месторождений Тенгиз и Карачаганак, а также Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует казахстанскую нефть в российский порт Новороссийск на экспорт.

Санкции изучаются, и их влияние на компании и экономику еще предстоит полностью оценить. Я думаю, что мы примем решение в ближайшее время, до конца этой недели,

– заявил председатель суверенного фонда благосостояния фонда Айдар Рискулов.

Какова ситуация с "Лукойлом" после санкций?

27 октября "Лукойл" заявила о намерении продать свои активы за рубежом, сообщает 24 Канал.

Это произошло, потому что частный "Лукойл", как и государственная "Роснефть" потеряли возможность осуществлять взаиморасчеты в долларах США, встав перед риском экономической изоляции.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Это демонстрация того, что если на вас санкции США, от вас будут как от прокаженного все шарахаться. Потому что будут понимать, что если они что-то вам заплатят, и окажется, что это доллары США, то американское министерство финансов придет за вами. Собственно это мотивирует компании, особенно "Лукойл", который имеет в Болгарии и в других странах ЕС активы, срочно от них избавляться, потому что там элементарно эти компании не смогут получать деньги, потому что все будут бояться с ними рассчитываться.

По словам эксперта, выиграют те, кто сможет договориться с "Лукойлом" и купить их по стоимости, ниже номинала. Россия вынуждена будет соглашаться на скидки. И те, кто согласится на скидку на 25% или более, смогут выиграть.

Обратите внимание! Запланированная продажа активов компанией "Лукойл" является наиболее серьезным действием российской компании после западных санкций из-за полномасштабной войны России в Украине.

