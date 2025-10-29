Наслідки санкцій США: Казахстан вирішує, що робити з частками російського "Лукойла" в проєктах

Влада Казахстану готується ухвалити рішення щодо "Лукойла", яких є акціонером казахстанських родовищ. На цей крок вирішили піти після запровадження санкцій Трампа.

Яке рішення Казахстан планує ухвалити щодо "Лукойла"?

Влада Казахстану визначає, як поводитися з російським виробником нафти "Лукойл" та його частки в проєктах і може ухвалити рішення найближчим часом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Російський нафтовий гігант є акціонером казахстанських родовищ Тенгіз і Карачаганак, а також Каспійського трубопровідного консорціуму, який транспортує казахстанську нафту до російського порту Новоросійськ на експорт.

Санкції вивчаються, і їхній вплив на компанії та економіку ще належить повністю оцінити. Я думаю, що ми ухвалимо рішення найближчим часом, до кінця цього тижня,

– заявив голова суверенного фонду добробуту фонду Айдар Рискулов.

Яка ситуація з "Лукойлом" після санкцій?

27 жовтня "Лукойл" заявила про намір продати свої активи за кордоном, повідомляє 24 Канал.

Це сталося, бо приватний "Лукойл", як і державна "Роснафта" втратили можливість здійснювати взаєморозрахунки в доларах США, поставши перед ризиком економічної ізоляції.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Це демонстрація того, що якщо на вас санкції США, від вас будуть як від прокаженого всі сахатися. Бо будуть розуміти, що якщо вони щось вам заплатять, і виявиться, що це долари США, то американське міністерство фінансів прийде по вас. Власне це мотивує компанії, особливо "Лукойл", який має в Болгарії та в інших країнах ЄС активи, терміново їх позбуватися, тому що там елементарно ці компанії не зможуть отримувати гроші, бо всі будуть боятися з ними розраховуватись.

За словами експерта, виграють ті, хто зможе домовитися з "Лукойлом" і купити їх по вартості, нижчій за номінал. Росія змушена буде погоджуватися на знижки. І ті, хто пристане на знижку на 25% чи більше, зможуть виграти.

Зауважте! Запланований продаж активів компанією "Лукойл" є найбільш серйозною дією російської компанії після західних санкцій через повномасштабну війну Росії в Україні.

Як санкції США вплинуть на Росію?