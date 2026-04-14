Во Львове завершили отопительный сезон: почему город не спешил выключать тепло
- Во Львове завершили отопительный сезон 14 апреля, но учебные заведения и медицины еще могут получать тепло.
- Отныне синоптики прогнозируют теплые дни и ночи на Львовщине.
В большинстве украинских городов отопительный сезон 2025 – 2026 завершили до конца марта. Правда, кое-где батареи оставались теплыми дольше – вплоть до середины апреля.
Какой город завершил отопительный сезон?
В понедельник, 14 апреля, подачу отопления остановили во Львове, сообщила горсовет. Однако школы, садики, больницы и поликлиники еще смогут получать тепло на основе обращений.
Львов оставался одним из немногих городов, где сезон длился дольше. Из-за хорошей погоды подачу тепла там временно останавливали на неделю (7 – 14 марта), но впоследствии из-за холодных ночей отопление выключали днем (ориентировочно 09:00 – 20:00) и восстанавливали вечером.
По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ореста Тимчишина, завершать отопительный сезон, как это сделали большинство украинских городов, не спешили, поскольку ориентировались на прогноз погоды, который обещал похолодание.
Однако теперь, по прогнозам синоптиков, львовян ждут теплые дни и ночи, поэтому в мэрии решили прекратить подачу тепла в жилые дома, которые обслуживает Львовтеплоэнерго.
Ожидаем спокойную, преимущественно без осадков погоду. Будет наблюдаться тенденция к повышению как ночных, так и дневных температур,
– сообщили в Львовском РЦГМ 13 апреля.
Прогноз погоды на Львовщине 13 – 18 апреля / Львовский РЦГМ
Тимчишин также поблагодарил тепловиков за "качественно пройденный" сезон, отметив, что ежегодные ремонты и модернизация инфраструктуры позволяли гибко управлять подачей тепла.
Когда завершают отопительный сезон?
Официально отопительный сезон 2025 – 2026 длился с 1 ноября по 31 марта, однако при сложных погодных условиях государство было готово обеспечивать теплом дома украинцев до 15 апреля.
Правда, кое-где потепление наступило раньше, поэтому некоторые города соответственно остановили теплоснабжение. Среди первых – Днепр, Николаев, Луцк, Херсон, Кривой Рог и другие.
К слову, по постановлению Кабмина №830, отопительный сезон заканчивают не ранее, чем когда средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8 градусов в течение 3 суток.