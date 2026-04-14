Какой город завершил отопительный сезон?

В понедельник, 14 апреля, подачу отопления остановили во Львове, сообщила горсовет. Однако школы, садики, больницы и поликлиники еще смогут получать тепло на основе обращений.

Львов оставался одним из немногих городов, где сезон длился дольше. Из-за хорошей погоды подачу тепла там временно останавливали на неделю (7 – 14 марта), но впоследствии из-за холодных ночей отопление выключали днем (ориентировочно 09:00 – 20:00) и восстанавливали вечером.

По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ореста Тимчишина, завершать отопительный сезон, как это сделали большинство украинских городов, не спешили, поскольку ориентировались на прогноз погоды, который обещал похолодание.

Однако теперь, по прогнозам синоптиков, львовян ждут теплые дни и ночи, поэтому в мэрии решили прекратить подачу тепла в жилые дома, которые обслуживает Львовтеплоэнерго.

Ожидаем спокойную, преимущественно без осадков погоду. Будет наблюдаться тенденция к повышению как ночных, так и дневных температур,

– сообщили в Львовском РЦГМ 13 апреля.



Прогноз погоды на Львовщине 13 – 18 апреля / Львовский РЦГМ

Тимчишин также поблагодарил тепловиков за "качественно пройденный" сезон, отметив, что ежегодные ремонты и модернизация инфраструктуры позволяли гибко управлять подачей тепла.

