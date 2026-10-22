Магазин на Почайной приостанавливает работу: что будет с онлайн-заказами

В ночь с 21 на 22 октября в результате баллистического удара по Киеву пострадал магазин "Decathlon" на Почайной. Он временно приостанавливает свою работу.

Что известно о работе магазина "Decathlon" на Почайной

Такое решение было принято из соображений безопасности и для проведения восстановительных работ, о чем сообщили на странице компании.

Следует также добавить, что все онлайн-заказы обрабатывались и отправлялись именно из Почайной. В связи с закрытием магазина компания пока не может связаться с покупателями по поводу заказов, которые были оформлены 21 октября.

Наша команда уже делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить безопасную и комфортную работу магазина,

– говорится в сообщении.

Пока магазин не работает, украинцев ждут в других точках по таким адресам:

Decathlon Беличи (улица Берковецкая, 6);

Decathlon Проспект (улица Гната Хоткевича, 1В).

Напомним, что в ночь на четверг, 22 октября, враг вновь совершил атаку на столицу. Россия била по Киеву баллистикой.

Согласно информации, повреждения получили Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан", которые также расположены на Почайной. Кроме того, в Киеве уничтожен магазин JYSK.