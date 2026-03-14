Пенсии после индексации выросли не одинаково: кому досталась максимальная прибавка

В марте 2026 года для большинства украинских пенсионеров состоялся очередной перерасчет выплат в рамках ежегодной индексации. Коэффициент повышения составил 12%, благодаря чему средний размер пенсий вырос более чем на 500 гривен.

У кого больше всего выросли выплаты после индексации?

После проведения ежегодной индексации в 2026 году пенсионные выплаты для украинцев увеличились, однако размер прибавки оказался разным. В среднем пенсии выросли примерно на 568 гривен, пишет Пенсионный фонд Украины.

В то же время для отдельных категорий повышение было значительно ощутимее. В частности, средний размер военных пенсий увеличился примерно на 1 539 гривен.

Справочно: В этом году коэффициент индексации составил 1,121 (12,1%), что превышает показатели предыдущих лет. Его определяют по формуле, которая учитывает два ключевых экономических индикатора: 50% темпов роста средней заработной платы за последние три года и уровень инфляции за предыдущий год.

Как проверить новый размер пенсии самостоятельно?

Пенсионеры могут самостоятельно проверить, как изменился размер их выплат после индексации. Сделать это можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда, напоминают в ведомстве.

Для этого нужно:

перейти на сайт портала;

нажать кнопку "Вход" в правом верхнем углу страницы;

авторизоваться через Дію, BankID или электронную подпись;

в меню выбрать раздел "Моя пенсия", где отображается обновленный размер выплат.

Какие пенсии охватила индексация?

Индексация охватила все пенсии, назначенные до 31 декабря 2025 года. Повышение получили различные категории пенсионеров, в частности получатели пенсий:

в рамках общеобязательной системы;

военные пенсионеры;

люди с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы;

а также граждане, которым назначены пенсии за особые заслуги перед государством или по специальным законам.

В то же время фактический размер повышения для каждого пенсионера определялся индивидуально. На него влияют базовый размер пенсии, продолжительность страхового стажа и другие составляющие формулы расчета.

Когда пенсию могут пересчитать дополнительно?