Сколько устройств можно подключить к одному аккаунту MEGOGO: объяснение

В субботу, 19 июля, украинская платформа MEGOGO будет транслировать реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Стоит помнить, что к одной учетной записи можно привязать до пяти устройств.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу MEGOGO.

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Сколько устройств можно подключить одновременно?

MEGOGO позволяет подключить к одному аккаунту пять устройств разного типа: это могут быть телевизоры, планшеты, мобильные телефоны и TV-приставки.

Стоит отметить, что одновременно просматривать кино и телевидение можно на пяти устройствах, а для спортивных трансляций, в частности боя Александра Усика, одновременный просмотр доступен максимум на двух устройствах.

Важно! Для просмотра прямого эфира боя на платформе MEGOGO нужна активная подписка. Доступ к трансляции будет открыт для пользователей с подписками "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" и "MEGOPACK XL".

Известно, что вечер бокса начнется 19 июля в 19:00 по киевскому времени, а бой за абсолют должен начаться ориентировочно в 23:00 по Украине.

Напомним, в четверг, 17 июля, накануне реванша состоялась пресс-конференция с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Соперники сделали важные месседжи накануне поединка, а также провели битву взглядов.