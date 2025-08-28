Удар по Пекину: Мексика пересмотрит тарифы по требованию США
- Мексика планирует повысить тарифы на импорт из Китая, включая текстиль, автомобили и пластик, для защиты местных производителей и по требованию США.
- США давят на Мексику из-за того, что китайские товары часто попадают на американский рынок, и поэтому Вашингтон призывает к повышению тарифов на китайский импорт.
Мексика планирует повысить тарифы на товары из Китая. Правительство выдвинуло соответствующую инициативу в проекте бюджета страны на 2026 год.
Почему Мексика собирается повысить тарифы?
Повышение пошлин на китайский импорт должно защитить мексиканских производителей от дешевых товаров и удовлетворить давнее требование президента США Дональда Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Тарифы прежде всего могут вырасти на текстиль, автомобили и пластик из Китая. Впрочем, по данным источников, повышение пошлин может коснуться и других азиатских стран.
- Точные ставки повышенных тарифов пока неизвестны и могут измениться. Их должен утвердить парламент.
- Однако партия президента Клавдии Шейнбаум вместе с союзниками имеет две трети в обеих его платах, поэтому разработанный ее администрацией проект вряд ли претерпит значительные изменения.
Важно! Повышенные ставки тарифов для Китая позволяют Мексике сократить дефицит государственного бюджета, который в прошлом году достиг рекордных показателей впервые с 1980-х годов.
Почему США давят на Мексику?
Белый дом с начала 2025 года давит на Мексику, призывая повысить тарифы на импорт из Китая, как это сделали США.
- В ответ мексиканские чиновники разработали концепцию "Крепость Северная Америка”, по которой поставки из Китая должны ограничить, а торговое сотрудничество между США, Мексикой и Канадой усилить.
- Также страны собираются пересмотреть соглашение о свободной торговле, которое заключили во времена первого пребывания Трампа на посту президента США.
Давление со стороны Вашингтона объясняется тем, что китайские товары, которые заходят в Мексику, впоследствии часто оказываются на американском рынке,
– отмечает издание.
В частности, сегодня Мексика является крупнейшим в мире импортером китайских автомобилей.
Важно! Аналитики отмечают, что новые тарифы на продукцию из Китая должны быть достаточно высокими, чтобы мексиканские товары могли конкурировать с импортными. Иначе они будут иметь лишь частичный эффект.
Отношения США и Мексики: что известно?
- Трамп не впервые давит на Мексику, заставляя идти на уступки, ради своей политики. В частности, в июле американский президент заявил о введении 30% пошлин на мексиканские товары, поступающие в США. Решение должно было вступить в силу с 1 августа.
- Впрочем, впоследствии Трамп отложил повышение тарифов для Мексики на 90 дней. После разговора с президентом страны он заявил, что Мексика согласилась "отменить свои нетарифные барьеры" с США и провести переговоры для заключения нового торгового соглашения в течение этого срока.